Štrajk po slovensky

Právo na štrajk je základné ústavné právo zamestnancov na Slovensku , ktorým vedia, respektíve nevedia zamestnanci presadiť svoje hospodárske záujmy.

Keďže sme na Slovensku zažili štrajky, ktoré môžeme spočítať na prstoch jednej ruky, skúsim sa pristaviť pri tých v histórii dvoch mediálnych.

Prvý vyhlásený štrajk železničiarov, zmaril štát ešte za Dzurindovej vlády, bez okolkov na debila, cez protiústavné predbežné opatrenie „nezávislého“ súdu a zákazu štrajkovať, až do rozhodnutia súdu po niekoľkých rokoch. Absurdita , ale na Slovensku realita.Dnes sú už odbory na železnici ochočené, respektíve ošetrené.

Druhý mediálne najznámejší štrajk sa uskutočnil v roku 2017 v Bratislavskom Volkswagene.Grandiózne divadlo, dobrý pocit a nádej pre všetkých zamestnancov na Slovensku a výsledok prinajmenšom diskutabilný. Tak poďme pekne od začiatku.

Po vnútornom boji vo vnútri OZ KOVO o jeho ovládnutie, respektíve majetku v Jednotnom majetkovom fonde, o ktorom nesmrteľný Machyna rozhoduje, sa musela z OZ KOVO porúčať pani právnička Schuszteková manželka medializovaného konkurzného právnika Henricha Dušeka, spolu s ďalším právnikom Švecom a mediálnou hviezdou Zorom Smolinským. Dozaista veľmi odborne zdatní právnici, ktorí rozohrali zaujímavú hru s takzvanými nezávislými modernými odbormi AIOS, MOV, SOS, pričom celá podstata tejto takzvanej obrody odborov bola len praprostá túžba po vplyve a ovládaní majetku.

Po šikovnom ovládnutí odborov vo VW, sa väčšina zamestnancov nádejala, že svitá na lepšie časy a so Zorom pomstiteľom a tými najlepšími právnikmi dosiahnu svoje požiadavky a prinajmenšom rovnaké pracovné podmienky s materskou firmou. Doteraz je všetko OK.

ALE

1.Odbory podpísali dodatok ku KZ , ktorým predĺžili platnosť Kolektívnej zmluvy do 30. júna.

2. Okolo MOV a štrajkových aktivít sa začali motať politickí nominanti strany Smer, napríklad pr manager Žanóny, Klobušický a ďalšie zaujímavé postavičky, stačí si pozrieť fotky z toho obdobia.

3.Štrajk bol vyhlásený 20.júna

4.Štrajk končí po piatich dňoch s rozpačitými výsledkami.

No a teraz jednoduchá otázka pre odborárov, právnikov a verejnosť.

„Je štrajk vyhlásený počas platnosti kolektívnej zmluvy, ak zmluvné strany dodržiavajú dohodnuté ustanovenia regulárny ?“

Neviem, či odpoveď v tom čase poznali páni Švec a hlavne pán Smolinský, aj odborníčka Schuszteková -Dušeková mohla Zorovi pošepkať počkať pár dní , aby nevznikli pochybnosti. Mala by to vedieť, lebo ešte o pár rokov skôr, ako funkcionárka OZ KOVO robila prednášku o nelegálnosti štrajku počas platnej kolektívnej zmluvy. To by si mohla azda pamätať.

Alebo to bol zámer?

Povráva sa, že dôvod, prečo najväčšia mediálna odborová hviezda poslušne stiahla chvost a prijala návrh zamestnávateľa, bola vyhrážka zamestnávateľa o žalovaní MOV pre neregulárny štrajk. Zaujímavý je aj fakt, že politicky závislý Machyna rovnako, potichúčko šúchal nohami a nezneužil situáciu proti svojmu sokovi v láske k odborom.

Takže si to zhrňme.

1.Zoroslav ovládol VW, zamestnávateľ začal strhávať celkom zaujímavý objem členských príspevkov pre MOV a samozrejme že sa zo Zora stala mediálna STAR.

2. Investor VW dostal hneď po štrajku od vlády strany Smer podozrivý investičný stimul vo forme zmeny statusu strategickej investície a darovaniu rozsiahlych pozemkov v katastri DNV, asi bolestné za toto grandiózne divadlo.

3. Pre MOV, AIOS sa otvorila cesta na ovládnutie odborovej scény na SK.

4.Pán Machyna naďalej „zveľaďuje“ celkom zaujímavý majetok v JMF.

5. Zamestnancom bolo zahrané dokonalé predstavenie. Prirodzene, ak odbory už dospejú k úspešne zorganizovanému štrajku, očakáva sa totálna výhra a dosiahnutie maximálnych požiadaviek. Nestalo sa.

Takže takto si tu na Slovensku žijeme, jedni drobní odborári nadávajú na druhých a vôbec im nedochádza, že v konečnom dôsledku sa im do očí smejú skorumpovaní najvyšší odboroví funkcionári typu Machyna , Smolinsky, a právnici, služobníci oligarchie a politikov v pozadí.

GAME OVER.

PS: počul som, že Zora povolali späť na SK z karibského vyhnanstva, žeby s ním mali politici ďalšie plány, alebo že by mu dal VW zaujímavý kontrakt?

Predseda Odborového združenia ČLEN