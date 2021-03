ĽUDSKÉ PRÁVA A ODBORY.

Tak som si vypočul kritiku ministra Korčoka, že pán Navaľnyj má porušované svoje základné ľudské práva.

Ok pán Korčok, ale čo tak obrátiť svoju pozornosť na Slovensko vo vzťahu k dohovorom napríklad Medzinárodnej organizácie práce, ktoré SR ratifikovala. Čo tak sa pozrieť na Slovensko a základné ľudské práva zaručené ústavou.

A/Pýtate sa prečo?

Keďže komunikujem s množstvom odborových funkcionárov aj tých tradičných aj netradičných, stretol som sa pred niečo vyše rokom s chalanom , čo sa rozhodol založiť nezávidlé odbory na bratislavskom magistráte.

Celkom plodne sme si pokecali, chalan bol šikovný , nadšený, plný elánu a hlavne chcel robiť niečo pre ľudí a spoločnosť.

Ale dnes som patrične rozčúlený, keďže som sa dozvedel, že ho vyliali a musel odísť., znechutený systémom, ľuďmi aj vedením inštitúcie , proste systém ho zožral aj s navijákom. Praktiky, ako bossing a nakoniec buď sa dohodneme, alebo pôjdeš kade ľahšie. A to mali najfundovanejšie a najmodernejšie právne zastúpenie, asi viete koho. V minulosti som chalaňa brzdil v nadšení, ktoré zdieľal a dnes sa mi tušenie potvrdilo.

Rovnaká situácia, ako na železniciach, tam to dali na hulváta a šikovného predsedu jednej nezávislej odborovej organizácie chcú vyhodiť okamžite pre vykonštruované závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Môj prípad nechcem ani komentovať, lebo ak vyhodí renomovaná spoločnosť predsedu a zároveň v tom čase aj člena dozornej rady voleného zamestnancami za hrubé porušenie pracovnej disciplíny a to dobre počúvajte, že som odborovou činnosťou vyrušoval zamestnancov pri práci navyše vo svojom mimopracovnom čase, lebo sa domnievajú, že to tak bolo, na to treba poriadnu dávku odvahy. Ale pán Világi ju dozaiste má, keďže spoločnosť, ktorú riadi, proti odborárovi zastupuje iná odborová, moderná, fundovaná kapacita na zamestnanecké právo. No zatiaľ je to 1:0 pre mňa, uvidíme či pán Zoroslav K. a spol. majú ešte dosah na krajský súd v Ba.

Rovnaký osud postihuje či teraz, alebo v minulosti množstvo odhodlaných, nezávislých odborových funkcionárov po celom Slovensku a zamestnávatelia tak postupujú lebo im to systém na Slovensku nielenže dovoľuje, ale aj aktívne pomáha.

1. Eliminujú odbory a tak prípadné zvýšenie osobných nákladov.

2. Zastrašia zvyšok zamestnancov

3. Prípadná prehra v spore o neplatnosť výpovede po xy rokoch súdneho procesu je len malým zrnkom nákladov oproti hrozbe vyšších miezd zamestnancov.

4. Finančne a psychicky sa snažia položiť funkcionára na lopatky.

B/Pýtate sa, ako je to možné , však máme ochranu pred prepustením?

Áno de jure je v ZP zakotvená pomyselná ochrana odborových funkcionárov v jednom odseku jedného paragrafu, ale de facto, sa musíte brániť rovnako , ako bežní zamestnanci pred prepustením. Systém Vás považuje za nezamestnaných až do rozhodnutia súdov po xy rokoch sporu. Náhrada mzdy zaručená 6 mesiacov, maximálna 3 roky. Žiadne sorry, chyba systému, nič.

Netreba pripomínať citáciu Ústavy SR a to, že odborovo sa združovať, patrí medzi základné ľudské právo. Rovnako netreba citovať dohovory Medzinárodnej organizácie práce, ktoré takéto konanie zamestnávateľov priamo zakazuje.

Prázdne frázy ohľadne ľudských práv majú politici na Slovensku a teraz je jedno ,či pravicových, ľavicových, konzervatívnych, alebo, ako na magistráte progresívnych, plné ústa. Po voľbách vždy "skutek utek" a systém ešte zdokonalia v neprospech zamestnancov. Na čo si zobrať príklad z Nemecka, kde zamestnávateľ nemôže poľahky obísť ľudské práva obyvateľov?

Prečo ticho šúcha nohami aj Prezidentka SR a jej naklonené ľudskoprávne mimovládky a inštitúcie na to určené?

A na záver otázka na ostatných. Skúsi niekto založiť na Slovensku naozaj nezávislé odbory a tak si uplatniť jedno zo základných ľudských práv?

Článok bol venovaný odborárom, ktorý sa rozhodli založiť nezávislé odbory mimo systému lojálnych odborových organizácií.

Ján Sýkora

Predseda OZ ČLEN