DEMISIA, ALEBO ÚTEK KRAJNIAKA DO BEZPEČIA?

Tak sme sa dočkali rýchleho sledu udalostí, na konci ktorých bola jediná demisia ministra, ktorý s vládnou krízou nemá, ale že vôbec nič. Skúsim dať svoj pohľad odborára a fakty na udalosti plné náhod.

1. Začiatkom februára 2018, keď ešte SMER stál pevne na nohách napísal nejaký informovaný anonym v komentári blogu o štrajku vo VW toto: Krajniak zo Sme Rodina zničí SMER. Klobušický, Marchevský a Žanony sa snažia prebrať Smerákom odbory pre posledného križiaka Krajniaka....

Tento komentár potvrdzuje aj pr kampaň pána Klobušického /mimochodom švagra ministra Krajniaka/ pri zbabranom štrajku moderných vo Volkswagene v roku 2017.

2. Píše sa rok 2021 a pán Krajniak napĺňa predpoveď neznámeho vizionára z februára 2018 a do tripartity pozýva popri iných aj takzvané moderné odbory na čele so Zorom odborárom. Bolo by to prirodzené a nebolo by na tom nič zvláštne, najmä vzhľadom na prepojenia Machynu a tradičných na Smerohlas a spol.,

ALE

3.Každý vo VW a v moderných odboroch AIOS vie, že šedou eminenciou vzniku týchto akože "nezávislých" odborov je spolu s Marekom Švecom tiež odchovankyňa OZ KOVO pani Schuszteková s manželom, prominentným právnikom Henrichom Dušekom, blízkym priateľom Zoroslava Kollára, o ktorom práve novozvolený špeciálny prokurátor v minulosti v jednom článku spomenul, že je hlavou konkurznej mafie.

4. NAKA zatkla za korupciu práve v prospech Zoroslava Kollára hlavu Pčolinského klanu a šéfa SIS ,čo vyvolalo hysterické reakcie hlavne ministra Krajniaka.

5.Naskytá sa množstvo otázok, hlavne dôvod demisie, tohto Krajniakovho unáhleného kroku, ktorý mu v neposlednom rade vracia poslaneckú imunitu aj pred hypotetickým trestným stíhaním.

Pripomeňme si rezignáciu pána ministra z funkcií v minulosti kvôli afére Gorila. Bol by to ďalší paradox, kedy "posledný križiak" proti oligarchii, rezignuje kvôli, v tomto prípade, prepojeniu na konkurznú mafiu, na čele ktorej stojí, ako Lipšic tvrdí Zoroslav Kollár.

Mrzí ma hlavne, že ani pani prezidentka nereagovala na môj list , v ktorom som ju upozorňoval na zvláštne prepojenia na konkurznú mafiu v odborovom priestore, ktoré dozaista zamestnancom nič pozitívne nemôžu priniesť.

Na záver len zhrniem , že táto zhoda náhod ma len utvrdzuje v mojich predchádzajúcich tvrdeniach a statusoch, kedy som na tieto skutočnosti dlhodobo upozorňoval nevedomých odborárov a paradoxne som bol označovaný z ich strany za konšpirátora.

Otázka na záver: Skúste si tipnúť kam putovali financie za poradenstvo vo výške cca 50000 €, pri kolektívnom vyjednávaní v minulosti napríklad na železniciach, v jednej z mnohých štátnych akcioviek ?

Ján Sýkora

Predseda OZ ČLEN.